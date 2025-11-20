Община Разград участва в регионална среща за мерки срещу нерегламентираните замърсявания

Кметът на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кметът Хабибе Расим участваха днес в работна среща, организирана от Директора на РИОСВ – Русе Дауд Ибрям и служители от РИОСВ във връзка с получено указание от Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия за предприемане на спешни действия срещу нерегламентираното замърсяване на терени.

В срещата участваха представители на всички 22 общини в териториалния обхват на РИОСВ – Русе.

Основен акцент в дискусиите бяха задълженията на кметовете по Закона за управление на отпадъците, необходимостта от ясно локализиране на нерегламентираните замърсявания, мерките за контрол и предотвратяване на нови сметища, както и изискванията за отчетност към държавата и европейските институции.

РИОСВ – Русе представи актуален анализ на ситуацията и подчерта необходимостта от координирани действия между общините, засилен контрол и прилагане на добри практики за ограничаване на замърсяванията.

Facebook

Twitter



Shares