Община Разград се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“, до 20 септември се раздават чували и ръкавици 

И тази година Община Разград се включва в една от най-мащабните и ефективни доброволчески инициативи с грижа за околната среда – кампанията „Да изчистим България заедно“, която се организира от bTV Media Group.

Всички желаещи да участват в 14-тото издание на националната инициатива на 20 септември 2025 г., събота, могат да получат безплатни материали – найлонови чували и ръкавици – до 19.09.2025 г. от административната сграда на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37 А.

По време на кампанията всеки участник може индивидуално или групово да се включи в почистването на територии за обществено ползване като междублокови пространства, паркове, градини и сервитути на пътни артерии.

Община Разград ще осигури безплатен транспорт на събраните отпадъци от почистването на обществени територии. Заявки ще се приемат в Община Разград на тел: 084 /618 186 и „Уейст Солюшънс България“ ЕООД на тел: 084/660 580.

На 20 и 21 септември 2025 г. в часовия интервал от 9:00 до 16:00 часа операторът на Регионално депо – Разград ще осигури безвъзмезден прием на събраните отпадъци от участниците в националната кампания.

