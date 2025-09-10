Община Разград с още два финансирани проекта за проектиране на реконструкция на водопроводи – за Разград и за Ясеновец

Кметът на Община Разград Добрин Добрев подписа още две споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проекти от Инвестиционната програма за общински проекти.

Новите споразумения са за проекти, насочени към подобряване на инфраструктурата в населените места на община Разград. Те са за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в две населени места, общата им стойност е 1 414 500 лв. Финансирането на изготвянето на проекта за град Разград е 1 150 500 лв., а за село Ясеновец – 264 000 лв.

Припомняме, че преди по-малко от месец – на 19 август – бяха подписани другите 4 проекта, които Община Разград е представила в регионалното министерство за изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводи. Стойността на проектите за: Гецово, Осенец, Мортагоново и Стражец е 756 000 лв.

Проектите на Община Разград, получили финансова подкрепа от Инвестиционната програма на правителството, вече са 12, а общата им стойност надхвърля 40 милиона лева.

Facebook

Twitter



Shares