Община Разград предоставя възможност за безвъзмездно предаване на стара техника и други опасни отпадъци

Община Разград продължава да предоставя възможност за безвъзмездно предаване на стара техника и други опасни отпадъци. Това става в Центъра за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита-Разград, който функционира от 2020 г. и бе създаден по проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Предаването на опасните отпадъци е безплатно за гражданите, малка част от отпадъците подлежат на рециклиране, по-голямата част се унищожават, като разходът за това е за сметка на общината.

Капацитетът на Центъра е 10 контейнера, всеки от който е за определен вид отпадъци. В тях се съхраняват: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, бои, батерии, мастила, лепила, антифризни течности, фотографски материали, масла, луминисцентни тръби, киселини, разтворители, маслени филтри, лекарства с изтекъл срок на годност, акумулатори и други.

Опасните отпадъци може да се предат на място в Центъра на ул. „Костур“28 в Разград всеки работен ден между 8,30 и 17,30 ч. или в мобилни пунктове по график, който се публикува в началото на всеки месец на интернет сайта на Община Разград в секция „Уведомления“. Двата оборудвани микробуса на Центъра се позиционират всеки работен ден на един от шестте пункта в Разград: ЖК “Орел“ – паркинг до административна сграда на Община Разград; ЖК “Абритус“ – обръщало на ул. “Св. Климент“; ЖК “Васил Левски“ – кръстовище на ул. “Росица“ и ул. “Струмица“ /до бивша бензиностанция/; ЖК “Майстор Манол“ – паркинг зад ОП “Разградлес“; Кв. “Варош“ – ул. “Антим“ до читалище „Развитие“; Център – паркинг до средношколско общежитие. Веднъж месечно бусовете посещават и селата от община Разград съобразно обявения график.

Ръководителят на Центъра за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита Иван Дучев обясни, че най-често се предава излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, а най-активният период за предаване на отпадъци е летният, когато обичайно гражданите правят ремонти по домовете си.

Община Разград е в процес на проектиране и на Център за разделно събиране, който ще е продължение на Центъра за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита.

