Община Разград отваря втората конкурсна сесия по Програма „Култура“ за 2026 г.

Проектни предложения ще се приемат от 4 до 21 септември, а максималното финансиране е 1278,20 евро

Община Разград обяви началото на втората за 2026 г. конкурсна сесия за финансиране на проекти по Програма „Култура“. Кметската заповед за набиране на предложения е от 1 септември, а кандидатите ще могат да подават документи от 4 до 21 септември.

Целта на програмата е да подкрепя развитието на културни инициативи на територията на общината, да осигурява по-широк достъп до културни събития, да насърчава многообразието и да повишава общественото доверие към местните културни оператори.

До 1278,20 евро за проект

Финансирането от бюджета на Община Разград е разпределено в три основни направления – „Нови културни инициативи“, „Фестивали и значими събития“ и „Мобилност“. Максималната сума, която може да бъде отпусната за проект във всяко от направленията, е 1278,20 евро.

Програма „Култура“ функционира от 2025 г. През първата година финансова подкрепа са получили седем проекта, а в рамките на първата конкурсна сесия за 2026 г. са финансирани още четири.

Кандидатстването е до 21 септември

Документите се подават всеки работен ден в Деловодството на Община Разград – в един оригинален екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител. Те трябва да бъдат поставени в запечатан плик с ясно изписани името на кандидата, наименованието на проекта и направлението, по което се кандидатства.

Заповедта, Правилникът на Програма „Култура“ и образците на необходимите документи са публикувани на сайта на Община Разград – Програма „Култура“.

Допълнителна информация може да бъде получена от отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ на телефони 084/618 241 и 084/618 243.