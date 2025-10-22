Община Ямбол спечели „Купата на петте кмета“ в Болярово

Община Ямбол спечели „Купата на петте кмета“ от футболния турнир, посветен на празника на община Болярово.

В състезанието взеха участие също отбори на домакините, Областна администрация-Ямбол и общините Елхово и Тунджа. Воденият от заместник-кмета на община Ямбол Васил Александров отбор се представи силно във всички срещи и заслужено беше отличен с шампионската титла. Христо Георгиев от ямболския тим беше обявен за голмайстор на турнира и заслужи специалната награда от името на съдиите Йордан Петров и Георги Христов.

Като най-добър защитник беше отличен областният управител Николай Костадинов. Индивидуални награди получиха и Станимир Баев от отбора на община Елхово (най-активен играч) и Христо Ставрев от община Болярово (най-добър вратар).

„Този турнир е чудесен пример как спортът може да бъде мост между различни администрации. Надявам се това събитие да се превърне в традиция и всяка година да събира все повече участници и приятели.“, коментира заместник-кметът на община Ямбол Васил Александров.

„Даваме пример за партньорство, колегиалност и позитивен дух между институциите. Радвам се, че именно по време на празника на нашата община успяваме да съберем толкова хора с желание за игра и добронамерена надпревара.“, каза в приветствието си кметът на Община Болярово Христо Христов, който благодари на всички участници.

