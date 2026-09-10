Община Ямбол продължава обработките срещу кърлежи в града

От 10 септември започва нов етап от дезакаризацията на паркове, междублокови пространства и зелени площи, като гражданите не трябва да посещават обработените места в продължение на 24 часа

Община Ямбол продължава мерките за ограничаване на разпространението на кърлежи с поредна обработка на тревните площи в различни части на града.

Новият етап от дезакаризацията започва на 10 септември и ще обхване паркове, междублокови пространства, квартали и други подходящи зелени терени. Дейностите ще се извършват поетапно във всички райони на Ямбол.

Тази вечер е предвидена обработка на тревните площи в комплекс „Г. Бенковски“, района около Музея на бойната слава, квартал „Аврен“ и входните артерии на града.

Пръскането ще се извършва през нощните часове, когато посещаемостта на зелените площи е по-ниска. По този начин се цели както да се намали неудобството за гражданите, така и да се постигне по-голяма ефективност на обработките.

От Общината предупреждават гражданите да не посещават обработените зелени площи в рамките на 24 часа след пръскането. На местата, където е извършена дезакаризация, ще бъдат поставени обозначителни табели.

Жителите на Ямбол се призовават да спазват предупрежденията и да не навлизат в обработените терени преди изтичането на посочения срок.

При неблагоприятни метеорологични условия графикът за обработките може да бъде променен.