Община Ямбол представя напредъка на проектите по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“

Напредъка по четирите проекта в Ямбол по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ ще бъде представен на пресконференция на 26 ноември от 11:00 часа в зала 107 в сградата на общинската администрация.

Покана за участие в нея е отправена както към медиите, така и към собствениците на сдружения на етажната собственост.

По тази процедура със съдействието на общинската администрация бяха защитени проекти за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради на ул. „Граф Игнатиев“ 72, ул. „Граф Игнатиев“ 40, ул. „Д. Благоев“ 4 и ул. „Търговска“ 62. Отпуснатото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“, която се финансира по програма „Развитие на регионите” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, е 100 процента безвъзмездна помощ за гражданите. Общата стойност на четирите проекта е 12 657 048 лв.

Основната цел на процедурата е изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, включително мерки за намаляване на енергийната бедност, за осигуряване на възможност на гражданите да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда. В резултат на строително-ремонтните дейности, които предстои да се извършат, се очаква подобряване на енергийните и експлоатационните характеристики и постигане на клас „А“ на още четири жилищни сгради в Ямбол с обща застроена площ от 33 791 кв. м, понижаване на разходите на домакинствата за електроенергия, енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия между 84,50% -89,64% за общо 365 самостоятелни жилища и стопански обекти.

През 2025 г. община Ямбол изпълнява с финансовата помощ на Европейския съюз общо 15 проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по програма „Развитие на регионите” и процедури „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” – Етап I и – Етап II по Националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез тях се извършва енергийно обновяване на общо 1435 самостоятелни жилища.

Предстои подписването на договори за финансиране с управляващия орган на програма „Развитие на регионите” 2021-2027 и за още три многофамилни жилищни сгради.

