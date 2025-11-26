Община Ямбол представи напредъка на проектите по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“

В присъствието на медии и представители на Сдружения на собствениците днес в сградата на Община Ямбол беше представен напредъкът по четирите проекта по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“.

По тази процедура със съдействието на общинската администрация бяха защитени проекти за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради на ул. „Граф Игнатиев“ 72, ул. „Граф Игнатиев“ 40, ул. „Д. Благоев“ 4 и ул. „Търговска“ 62. Отпуснатото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“, която се финансира по програма „Развитие на регионите” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, е 100 процента безвъзмездна помощ за гражданите. Общата стойност на четирите проекта е 12 657 048 лв., припомни Ниязи Ашиков, главен екперт в отдел „Европейско финансиране и програми“ в община Ямбол.

След проведените обществени поръчки са избрани изпълнителите и в момента се извършва проектирането, обясни главният архитект на общината Константин Якубович. След като бъде изработена проектната документация, тя ще бъде представена на собствениците за обсъждане и след това ще бъдат издадени строителните разрешения, допълни той. Очаква се строителните дейности да стартират в началото на пролетта на 2026 г.

Девететажната жилищна сграда на ул. „Д. Благоев“ 4, в която има 29 апартамента, е строена през 1965 г. Четири години по-късно е издигнат осеметажният блок 62 на ул. „Търговска“, известен в Ямбол като „Блок Гигант“. В него в момента има 107 апартамента, в които живеят 155-има души, повечето от които на достолепна възраст, обясни Чавдар Добрев от Сдружението на собствениците. Многофамилните жилищни сгради № 40 и № 72 на ул. „Граф Игнатиев“ са строени през 1973 и 1976 г. Първата е с 92 апартамента, втората – със 138.

В резултат на строително-ремонтните дейности, които предстои да се извършат, се очаква да се удължи експлоатационният срок на сградите, подобряване на енергийните характеристики и постигане на клас „А“, понижаване на разходите на домакинствата за електроенергия, енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия между 84,50% -89,64% за общо 365 самостоятелни жилища и стопански обекти.

Общата стойност, която се инвестира в енергийното обновяване на жилища в Ямбол на този етап, е близо 41 милиона лв. През 2025 г. община Ямбол изпълнява с финансовата помощ на Европейския съюз общо 15 проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по програма „Развитие на регионите” и процедури „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” – Етап I и – Етап II по Националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез тях се извършва енергийно обновяване на общо 1435 самостоятелни жилища.

Предстои подписването на договори за финансиране с управляващия орган на програма „Развитие на регионите” 2021-2027 и за още три многофамилни жилищни сгради. Очаква се отваряне и на нова процедура, по която ще могат да кандидатстват и други сдружения на собственици, каза още Ниязи Ашиков.

