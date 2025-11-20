Община Ямбол подменя част от амортизираните стълбове и осветителни тела по улица „Г. С. Раковски“

Община Ямбол започна дейности по подмяна на част от осветителната инфраструктура в участъка от сградата на Общината до сградата на Български пощи.

Работата включва демонтаж на амортизираните стари стълбове и монтаж на 28 нови, по-високи осветителни съоръжения.Новите стълбове и осветителни тела ще осигурят по-ефективна и равномерна осветеност, което ще повиши безопасността на пешеходците. По-голямата височина на стълбовете позволява и използването им за монтаж на декоративни или празнични осветителни елементи при събития в града, което допринася за по-привлекателна и модерна градска среда.Община Ямбол се извинява за причиненото временно неудобство, заради временно намалената осветеност в този участък по време на изпълнение на дейностите и благодари за проявеното разбиране.

