Община Ямбол подкрепи участието на учители в международна спартакиада

Община Ямбол за поредна година подкрепи участието на представители на регионалната структура на Синдиката на българските учители в ежегодната Спартакиада с международно участие.

Градът беше представен с отбор от шестима преподаватели, които се отблагодариха с три златни и два бронзови медала.

В надпреварата, която се проведе в Албена, се включиха общо 450 участници от 28 отбора, сред които гости от Полша и Азербайджан. Те се състезаваха в 12 спортни дисциплини: тенис на маса, плажен волейбол, стрийтбол, шахмат, дартс, мини футбол, бридж, плуване, спортна стрелба, петанк, теглене на въже и щафета „Бързи заедно“.

Ямболският отбор се класира на шесто място по петанк, но в дартса двете тройки от мъже и жени бяха безапелационни и завоюваха за града две отборни титли.

В индивидуалното състезание по дартс със златото се закичи Румен Шопов от Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“, а бронзови медали спечелиха Димитър Плачков от Средно училище „Св. Климент Охридски“ и Милена Иванова от Природоматематическа гимназия „Ат. Радев“.

Спартакиадата се провежда за 21-ви път и се организира от Синдиката на българските учители в партньорство с Българската работническа федерация „Спорт и здраве“, Министерството на младежта и спорта и общинските администрации. Наградите на отличилите се учители и отбори бяха връчени на тържествена церемония от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Facebook

Twitter



Shares