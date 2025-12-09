Община Ямбол обявява търг за продажба на седем терена в жилищен комплекс „Христо Смирненски“

Община Ямбол предлага за продажба чрез търг с тайно наддаване седем общински терена в жилищен комплекс „Христо Смирненски“, който беше обособен в района на бившите пехотински казарми в Ямбол.

Имотите са в близост до кръстовището с кръгово движение на ул. „Търговска“ и бул. „Крайречен“, с лице към главния път. Шест от тях са предназначени за жилищно строителство или комплексно обществено обслужване, с площ от 1380 до 1727 кв. м. Началните тръжни цени, изготвени от лицензиран оценител и утвърдени от Общинския съвет, са между 733 800 и 911 100 лв. (375 185,98 и 465 838,03 евро). Седмият терен е с площ 5573 кв. м и е отреден за комплексно обществено обслужване. Началната тръжна цена за него е 2 543 800 лв. (1 300 624,29 евро).

В три от имотите съществуват негодни за ползване сгради от бившите военни поделения. Общината поема ангажимент да ги премахне след продажбата на терените.

Оглед на обектите на място и по застроителен и регулационен план може да се извърши съвместно със служители от дирекция „Общинска собственост и икономически дейности” всеки работен ден до 17:00 часа на 22 декември след закупуване на тръжна документация. Самата тръжна документация ще се предоставя от 15 декември в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация на цена 240 лв. без ДДС. Търговете с тайно наддаване ще се проведат на 23 декември от 10:00 часа в зала № 100, партерен етаж в сградата на общинска администрация на община Ямбол на ул. „Г.С. Раковски” № 7 по реда на обектите.

Припомняме, че в района на бившите пехотински казарми бяха дислоцирани 7-ма мотострелкова дивизия, 82-ри мотострелкови полк, 42-ри танков полк и 20-ти артилерийски полк. Имотите бяха изоставени след закриването на ямболската дивизия през лятото на 2002 г. През март 2021 г. Министерството на отбраната продаде 98 398 кв. м на частна фирма. През декември 2022 г. Община Ямбол придоби правото на собственост върху останалите 340 декара. Разчистването на терените започна веднага с усилията на Общината и съдействието на доброволци и военнослужещи. В одобрените от Общинския съвет планове за регулация и застрояване и за улична регулация, само 10 % от имотите са предвидени за жилища. Останалата част е за обществени, културни и спортни дейности, атракции, паркинги.

През октомври тази година Общинският съвет реши целият район между ул. „Ген. Вл. Заимов“, част от ул. „Търговска“, северно от жилищен комплекс „Зорница“, част от Обходен път Изток, комплекс „Д-р Дончев“ и алеята южно от Лесопарк „Боровец“, който представлява територията на бившите пехотински казарми, да носи името жилищен комплекс „Христо Смирненски“. Община Ямбол ще публикува информацията отново при необходимост.

Подробности вижте тук: https://yambol.bg/uploads/F415CA2B5EFAB383B9585650BB9E8A04

