ПОКАНА

На основание Заповед № 22ОА-3028/30.12.2022 г. на Кмета на Община Пловдив, с която са утвърдени Вътрешните правила за дейността на отдел „Култура, археология и културно наследство“



Община Пловдив започва прием на документи за ползване на Зрителна зала в Дом на културата „Борис Христов“ за периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г.

Съгласно договор № 14ДГ1258/13.10.2014 г., сключен между Община Пловдив и Държавна опера – Пловдив, Операта ползва Зрителната зала и определени помещения, описани в договора минимум 14 дни месечно. През останалите дни залата се ползва от Община Пловдив и нейните структурни звена или се предоставя за организирането на различни културни събития от външни културни оператори, юридически и физически лица за организиране на културни събития срещу заплащане по Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги/НОАМТЦУ/.

Свободните дати може да видите тук.

https://culture.plovdiv.bg/data/fms/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-2026.pdf

Необходими документи: Попълнено заявление и попълнена декларация по образец.

Документите се попълват и се представят по електронна поща dkborishristov@plovdiv.bg както следва:

1. Подписани, подпечатани и сканирани в PDF формат или

2. Подписани с квалифициран електронен подпис КЕП.

Формуляри на документите могат да бъдат изтеглени от страницата на община Пловдив, програма „Култура“, рубриката Актуално https://culture.plovdiv.bg/recent

Срок за кандидатстване: Документи се приемат в периода 12.11.2026 г. до 21.11.2026 г.

Комисия, определена с писмено нареждане на заместник-кмета с ресор „Култура“, разглежда и одобрява постъпилите заявления по ред, определен във Вътрешните правила. Заседанието се протоколира и протоколът се утвърждава от заместник-кмета. След утвърждаването му, одобрените събития се включват в графиците на Залата. Резултатите се публикувани в рубриката „Актуално“ на сайта https://culture.plovdiv.bg/

При наличие на свободни дати се обявява нов прием.

Facebook

Twitter



Shares