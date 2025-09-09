Община Пловдив: Управленската програма е факт, „Независими за Пловдив“ заблуждават гражданите

Община Пловдив категорично опровергава разпространената невярна информация от тримата общински съветници от „Независими за Пловдив“, според която кметът на града не е представил управленска програма за мандат 2023–2027 г.

В тази връзка заявяваме следното:

Управленската програма на кмета на Пловдив Костадин Димитров е внесена в деловодството на Общинския съвет и публикувана на официалния сайт на Община Пловдив в законоустановения срок.

Ето линк към документа:

Програма за управление за мандат 2023-2027 г.

На сайта на Община Пловдив и в деловодството на Общински съвет – Пловдив, е достъпен и отчет за първата година от мандата, който ясно показва постигнатите резултати и приоритетите, по които се работи.

Предоставяме линк към документа:

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Пловдив за мандат 2023-2027 г. (към 31.01.2025 г.)

Опитите на „Независими за Пловдив“ да внушават липса на прозрачност и визия са целенасочено подвеждане на гражданите и груба манипулация.

