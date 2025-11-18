Община Пловдив с още една инициатива за Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Община Пловдив разширява участието си в Европейската седмица за намаляване на отпадъците с още една значима инициатива – кампанията „Дай нов живот на стария си велосипед“.

Тя има за цел не само да насърчи отговорното отношение към околната среда, но и да подкрепи хора в уязвимо положение чрез осигуряване на алтернативен, достъпен и екологичен транспорт.

Под мотото „Дай стойност, намали отпадъка – предай велосипед с кауза!“, общината приканва гражданите да дарят своите стари, повредени или неизползвани велосипеди.

Всички предадени велосипеди ще бъдат ремонтирани с подкрепата на местни сервизи, а след това – предоставени безвъзмездно на нуждаещи се жители на Пловдив. Така всеки участник ще допринесе едновременно за намаляване на отпадъците и за подобряване качеството на живот на хора, за които един велосипед може да бъде ежедневна необходимост.

Велосипедите ще се приемат в районните администрации в периода 22–30 ноември на следните адреси:

Район „Източен“ – бул. „6–ти септември“ №274

Район „Северен“ – бул. „Цар Борис III Обединител“ №22А

Район „Западен“ – ул. „Вечерница“ №1А

Район „Южен“ – ул. „Македония“ №73А

Район „Централен“ – ул. „Хр. Г. Данов“ №39

Район „Тракия“ – бул. „Освобождение“ №63

Повече информация за кампанията можете да намерите на сайта на Община Пловдив: https://www.plovdiv.bg/item/ecology/latest-eco-news/

Нека покажем, че съпричастността и отговорното отношение към природата вървят ръка за ръка.

Инициативата се реализира с любезното съдействие на спортен магазин Decathlon и магазин за велосипеди DragZone.

