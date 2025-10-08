Община Плевен се включва за поредна година с прояви по повод Световния ден на ходенето

Община Плевен съвместно с Българска федерация „Спорт за всички“ (БФСВ), се включва за поредна година в отбелязването на националната спортна проява – Световен ден на ходенето`2025.

Събитието е част от Спортния календар на Община Плевен и се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“ и е част от изпълнението на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2025 – 2028.

В Плевен проявата ще се състои в парк „Кайлъка“ на 11 октомври (събота) от 9.00 часа в следния формат:

Събитието ще започне от 9.00 часа с традиционното съботно бягане 5 km run – Плевен, организирано от Сдружение „Да бягаш“.

В 9.45 часа ще бъде даден старт на ходенето по първия маршрут, който ще бъде с квалифициран водач от Пешеходния клуб към ТД „Кайлъшка долина“. Маршрут: от спирка „Моста“ по маркираната туристическа пътека през античната крепост „Сторгозия“ до Бригадирската поляна.

В 10.15 часа ще бъде даден старт на ходенето по втория маршрут (от спирка „Моста“ в парк „Кайлъка“ до Бригадирската поляна по алеите на парка), който е предназначен за всички желаещи да се включат в проявата – без ограничения във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност или за хора в неравностойно положение.

От 10.30 часа на Бригадирската поляна ще започнат организирани подвижни игри с аниматор. Предвидени са и занимания за лица с физически и интелектуални затруднения под ръководството на рехабилитатор от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – гр. Плевен.

Около 11.30 часа на Бригадирската поляна ще се изтеглят печелившите талони от томболата (на всички участници в отделните активности ще бъдат раздадени талони на съответния изходен пункт).

В световен мащаб проявата е част от програмата на Международната асоциация „Спорт за всички“ – ТАФИСА. Целта е да се популяризира системната физическа активност и по-специално ходенето, като средство за поддържане на здравето, добрата физическа форма, работоспособността и дълголетието на хората – независимо от възраст, пол, социален и здравен статус. В рамките на Световния ден на ходенето, Българска федерация „Спорт за всички“ предава на Общините послание с призив към насърчаване на повече хора – от всички възрастови и социални групи – към системни спортни занимания и здравословен начин на живот.

