Община Плевен продължава с възлагането на текущи ремонти на градската ВиК мрежа

Община Плевен продължава възлагането на текущи ремонти на градската ВиК мрежа с общински средства, изпратени са и заявленията до МРРБ за проектно финансиране на новите ВиК обекти, включени в Приложение № 3 след гласуваните изменения в Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Следващата седмица се очаква и подписване на споразуменията.

Това информира днес кметът д-р Валентин Христов в рамките на свиканото от областния управител инж. Мартин Мачев заседание на Кризисния щаб по проблемите с водоснабдяването. В заседанието участва и председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански, и общински съветници.

Община Плевен: докладва

д-р Валентин Христов, кмет на Общината:

Община Плевен работи по отворените обществени поръчки за избор на изпълнител на СМР и избор на строителен надзор на обекта „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Плевен – ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ в Плевен. Съществуващите водопроводи и сградните водопроводни отклонения в района на двете улици са стари, амортизирани, често аварират и ще бъдат основно подменени. Участниците в обществена поръчка за реконструкцията са двама, предстои отваряне и на ценовите оферти.

До МРРБ вече са изпратени заявленията за сключване на споразуменията за финансиране на новите седем ВиК обекти, включени в Приложение № 3 след гласуваните изменения в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Следващата седмица се очаква подписване на споразуменията.

Извършва се хидрогеоложко проучване и на проучвателния сондаж при с. Брестовец.

Продължава възлагането и на текущи ремонти на ВиК мрежата в Плевен с общински средства.

ВиК – Плевен: докладва

Калоян Къдрийски, управител:

Водните количества, постъпващи към Плевен в момента са достатъчни, за да няма прекъсване на водоподаването. Продължава работата по всички дейности, заложени още от началото на Кризисния щаб.

Работи се и по отстраняването на ВиК аварии, които налагат частични спирания на водоподаването в отделни райони.

Почистени са кладенците при Крушовица, Биволаре и Долна Митрополия.

Осигурени са агрегати и оборудване, за да може при евентуален спад в количествата постъпваща вода от „Черни Осъм“ те да бъдат включени веднага за компенсиране.

Дружеството работи по обществената поръчка за Биволаре – постъпилите оферти по нея са 6 и в най-кратки срокове предстои тяхното разглеждане.

Подготвена е тъжната документация и за изработването на технически инвестиционни проекти за Девети квартал и кварталите „Сторгозия“ и „Дружба“ ниските зони.

Монтиран е честотен регулатор в помпена станция „Кожухарската чешма“ – това компенсира налягането в тези зони, за да няма аварии.

Приключен е ремонтът на ул. „Яне Сандански“ – в рамките на проекта е подменена цялата водопроводна мрежа по протежение на улицата, монтирани са нови пожарни хидранти, които са видими и са обновени всички сградни отклонения.

Следващата седмица започва подмяна на водопровода на ул. „Люляк“.

Към днешна дата от водна група „Черни Осъм“ към Плевен постъпват 700 литра в секунда. От помпена станция „Вит“ се получават още 150 литра в секунда. Това количество е достатъчно за непрекъснато водоподаване.

Басейнова дирекция „Дунавски район“,

докладва Цветелин Павлов, директор:

„Басейнова дирекция“ продължава работа по процедурите съгласно Закона за водите по подадените заявления за издаване на разрешителни.

За периода 9 октомври до момента няма постъпили нови заявления за хидроложки проучвания.

Днешното заседание на Кризисния щаб бе свикано съгласно заповед на областния управител на Област Плевен инж. Мартин Мачев от 10.00 часа в зала „Плевен“. За изпълнение на набелязаните мерки докладваха представители и на други местни институции. Заседанието бе публично, с участието на граждани и медии.

Кризисният щаб продължава заседанията си по график и следващата седмица.

Facebook

Twitter



Shares