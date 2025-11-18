Община Плевен представи доклад за ВиК дейностите, извършени през изминалата седмица
Община Плевен представи информация за ВиК дейностите, извършени от местната управа през изминалата седмица.
Докладът бе внесен от кмета на Плевен д-р Валентин Христов до областния управител инж. Мартин Мачев и до Областния кризисен щаб за справяне с безводието, съгласно поетия ангажимент за ежеседмично информиране относно предприетите действия в сектора.
В документа са обобщени данни за отворените обществени поръчки, текущите процедури и вече избраните изпълнители по ключови ВиК проекти, както следва:
– На 10.11.2025 г. са отворени офертите по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на довеждащи водопроводи за гр. Плевен от НР Брестовица до висока зона кв. „Дружба“, община Плевен“;
– На 11.11.2025 г. са отворени офертите по обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ 3 и 4 и градска част, гр. Плевен“;
– Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР и избор на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Плевен – ул. “Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ гр. Плевен”;
– Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител – инженеринг „Реконструкция (основен ремонт) на Довеждащи водопроводи от ПС Дружба до съществуващи водопроводи за гр. Плевен, община Плевен“;
– Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител – инженеринг „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“;
– Възлагат се текущи ремонти по водопроводната мрежа на гр. Плевен съвместно с ВиК ЕООД Плевен.
Община Плевен продължава работа и по подготовката на обществените поръчки за проектиране, СМР и строителен надзор в процес на проектиране и по време на строителството на:
– „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ – ниска зона и градска зона, гр. Плевен“,
– „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Сторгозия“, гр. Плевен“;
– „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 4-ти км до НР Скобелев парк“.
Всички предприети действия са с цел подобряване на ВиК инфраструктурата в Плевен и водоснабдяването в региона.