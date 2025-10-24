Община Плевен подписа допълнителните споразумения с МРРБ за финансиране на ВиК обекти

Община Плевен подписа споразуменията с Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ за финансиране на новите ВиК обекти, включени в Приложение № 3 след гласуваните изменения в Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Това информира днес кметът д-р Валентин Христов в рамките на свиканото от областния управител инж. Мартин Мачев заседание на Кризисния щаб по проблемите с водоснабдяването. От страна на местната управа в заседанието в зала „Плевен“ участваха още инж. Валя Костова – директор Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници.

Община Плевен: докладва

д-р Валентин Христов, кмет на Общината:

През изминалата седмица са подписани споразуменията с МРРБ за финансиране на ВиК обекти, включени допълнително в Приложение № 3 след гласуваните изменения в Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Започнат е сондаж в местността Комудара, водата от който ще бъде за село Къшин. Завършен е сондажът в село Къртожабене.

Съвместно с ВиК – Плевен се работи по подмяна на водопроводната мрежа по улици, където загубите са най-големи.

Относно обществената поръчка за подмяна на вътрешната ВиК мрежа по ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ в Плевен – участниците в обществена поръчка за реконструкцията са двама, след отваряне на ценовите оферти едната фирма е отстранена заради несъответствие в представената документация. Ако няма обжалване, до един месец би трябвало да бъде сключен договор с изпълнителя и работата по обекта да започне.

Община Долна Митрополия: докладва

Петър Петров – председател на Общинския съвет:

На територията на община Долна Митрополия нещата са нормални. Продължава работата по проектите, свързани с ВиК мрежата.

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД: докладва

инж. Лозко Лозев, председател на УС:

В качеството си на принципал на дружеството се следи за сроковете за изпълнение на постоянните мерки, приети от Министерския съвет и одобрени от МРРБ за действие. Всички срокове по тези дейности се изпълняват към този момент.

Относно дебитите, които постъпват от водоснабдителна система „Черни Осъм“ – след последните валежи в началото на октомври, те са стабилни и не се очаква в скоро време да има промяна в постъпващите водни количества.

ВиК – Плевен: докладва

Калоян Къдрийски, управител:

Дейностите на база набелязаните постоянни мерки се изпълняват.

През изминалата седмица основното, с което са се занимава ВиК дружеството, е отстраняване на авари на територията на гр. Плевен и общината. На ден се работи средно по около десет аварии.

През седмицата са започнали и ремонтните дейности за подмяна на водопровода по ул. „Люляк“ в жк „Сторгозия“ – улицата е една от тези, на които често се налага отстраняване на ВиК аварии.

От тази седмица „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен започва редовно да публикува съобщения в интернет страницата си за постъпващите от всички водоизточници количества питейна вода.

Съобщението за днес гласи, че към 7.00 часа на 24.10.2025 г., водните количества, които постъпват във водопроводната мрежа от водоизточниците на водоснабдителна група „Плевен“, са, както следва: ВГ „Черни Осъм“ – 698 литра в секунда, ПС „Крушовица“ – 0 литра в секунда, ПС „Биволаре“ – 0 литра в секунда, ПС „Вит“ – 157 литра в секунда.

Басейнова дирекция „Дунавски район“,

докладва Цветелин Павлов, директор:

Извършените от Басейнова дирекция дейности през изминалата седмица включват работа по получен сигнал с искане за завиряване на язовир „Телиш“ с цел подобряване на водоснабдяването на Плевен. Становището на Басейнова дирекция е, че при наличие на водна криза не е необходимо отклоняване към язовира на водата, предназначена за пълнене на язовир „Горни Дъбник“ и подавана към водоснабдителните ровове. Искането е неприемливо и би затруднило захранването на вододайните зони.

През периода до дирекцията е постъпило уведомление от Община Плевен за хидроложко проучване в землището на село Брестовец и за проучване в местност Комудара.

Заседанието на Кризисния щаб продължи с въпроси от страна на гражданите. Щабът ще заседава по график и следващата седмица.

Facebook

Twitter



Shares