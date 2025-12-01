Община Плевен отпуска допълнителни финансови средства за спортни клубове от Плевен

Община Плевен отпуска допълнителни финансови средства за спортни клубове в Плевен – Спортен клуб по акробатика „Спартак Плевен“, ССКВ „Олимпиец“ и ВК „Спартак“, ФК „Вандалс“ и СК „Школа по фехтовка Спартак Плевен“.

Предложението за допълнително финансиране бе разгледано на ноемврийското редовно заседание на Общинския съвет и подкрепено от общинските съветници.

Със средства в размер на 5 000 лв. от общинския бюджет ще бъде подпомогнат СКА „Спартак Плевен“ – средствата са за закупуване на спортно оборудване. В клуба тренират над 70 деца, разпределени в четири групи.

Допълнителни средства в размер на 9 500 лв. от общинския бюджет ще бъдат предоставени на ССКВ „Олимпиец“ и ВК „Спартак“ – средствата са за закупуване на съоръжения за провеждане на състезание под егидата на Българската федерация по волейбол.

Допълнителни средства в размер на 1 500 лв. от общинския бюджет ще бъдат предоставени за финансово подпомагане на ФК „Вандалс“ за участие в първенства, организирани от Българския футболен съюз.

Общинският съвет даде съгласие и за предоставяне на средства в размер на 4 900 лв. за СК „Школа по фехтовка Спартак Плевен“ – средствата са за спортен лагер – подготовка на деца на възраст 10-16 години.

Отпуснатите допълнителни средства общо в размер 20 900 лв. са от резерва в група „Физическа култура и спорт“ за 2025 г.

