Община Плевен осигурява временен подслон и храна за бездомни през зимния сезон

Безплатно настаняване в помещения на Общинското предприятие „Жилфонд“ на ул. „Тотлебен“ № 1 осигурява Община Плевен за хора без дом през зимните месеци.

Мярката се реализира съгласно Заповед на кмета д-р Валентин Христов и е в сила от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

За настанените лица са осигурени отопление и нормални битови условия. Домашният социален патронаж, съвместно с Българския червен кръст – Плевен, ежедневно осигуряват храна и дрехи за подслонените. Към момента на адреса няма настанени лица, както и постъпили сигнали до Общината за нуждаещи се от подслон.

Процедурата по временното настаняване започва след подаден сигнал на тел. 112. След уведомяване на Община Плевен, съвместно със Центъра за спешна медицинска помощ, Областната дирекция на МВР, социалните служби и БЧК се предприемат действия по настаняване. Подслоненото лице задължително попълва декларация за съгласие за пребиваване в общинското помещение.

Срокът за престой е до един месец от датата на настаняване. В този период служители на Общината търсят контакт с близки на лицето или възможности за включване в подходяща дългосрочна социална услуга.

