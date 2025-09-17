Община Плевен осигурява чували и ръкавици на желаещите да се включат в кампанията „Да изчистим България заедно”

Община Плевен има готовност да осигури чували и ръкавици на всички желаещи да се включат на 20 септември, събота, в националната кампания на bTV „Да изчистим България заедно”.

Консумативите вече са налични и могат да бъдат получени в Община Плевен.

Тези, които желаят да почистят около мястото, където живеят, или някой обществен район, могат да получат материалите в отдел „Екология”- ст. 25 на II етаж в сградата на Община Плевен от днес до петък /включително/.

Oтпадъците, събрани по време на кампанията ще бъдат депонирани на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ от почистващите фирми, ангажирани с чистотата в Плевен. В тази връзка апелираме чувалите със събраните отпадъци да бъдат оставяни до контейнерите за смет.

На 20 септември 2025 г. ще се проведе четиринадесетото издание на „Да изчистим България заедно“. Традиционно инициативата обединява стотици хиляди доброволци, компании и организации от цялата страна в името на обща кауза – по-чиста България, а акциите по почистване се провеждат всяка година с различен фокус, свързан с конкретни екологични проблеми. По традиция „Да изчистим България заедно“ се организира в рамките на Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и подкрепя каузата на Let’s Do It World – глобално движение, което обединява милиони хора по света в името на по-чиста планета.

