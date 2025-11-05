Община Плевен организира поредна инициатива за събиране на опасни отпадъци

Община Плевен организира поредна инициатива за събиране на опасни битови отпадъци чрез мобилен събирателен пункт на 11 ноември, вторник, от 10.00 до 14.30 часа на паркинга на ул. „Дойран“ (до сградата на НАП – Плевен).

Гражданите на Плевен ще имат възможност да предадат безвъзмездно опасни отпадъци, генерирани в ежедневието. Сред тях са лекарства с изтекъл срок на годност, отпадъци от спирачни и антифризни течности, абсорбенти, филтърни материали; живачни термометри, живак и живаксъдържащи уреди и материали; пестициди и др. препарати за борба с вредители, киселини, основи и фотографски химични вещества; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, дезинфектанти; негодни батерии и акумулатори; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила, мастила; замърсени опаковки от горепосочените продукти.

Неправилното съхранение на изброените опасни отпадъци и тяхното нерегламентираното изхвърляне или опитите за самоволно обезвреждане могат да причинят сериозна вреда на околната среда и човешкото здраве.

Кампанията е насочена към битови отпадъци и няма да приема материали, образувани от аптеки, училищни лаборатории, земеделски кооперации и фирми. Инициативата се организира съгласно договор за междуобщинско сътрудничество, сключен между Община Плевен и Община Левски, и е част от общите усилия за поддържане на екологично чиста среда.

