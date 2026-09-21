Община Плевен обяви победителите от томболата „Пътна безопасност – знание, отговорност, живот“

46 участници получават награди от инициативата, проведена на 19 септември

Община Плевен обяви имената на 46-те печеливши от томболата „Пътна безопасност – знание, отговорност, живот“, проведена на 19 септември 2026 г.

Сред наградите са ваучери, пожарогасители, автомобилни аптечки и предупредителни триъгълници, светлоотразителни жилетки, раници и детски спортни мешки.

Двете по-големи награди – ваучери на стойност 50 евро за магазин BikerBoys, печелят Карина Тонева и Крис Патриков.

Пожарогасители получават Деян Георгиев, Мартин Вълковски, Диана Хинкова, Магдалена Нелковска, Валерия Илиева, Илина Ненкова, Сиана Каменова, Евгени Борисов и Диана Николаева.

Сред останалите награди са четири предупредителни триъгълника за автомобил, шест автомобилни аптечки и две светлоотразителни жилетки за безопасност.

Община Плевен предоставя и раници за 11 от участниците, а още 12 печеливши получават детски раници или спортни мешки.

Томболата е част от инициативата „Пътна безопасност – знание, отговорност, живот“, насочена към повишаване на вниманието към безопасното поведение на пътя.

Пълният списък с имената на всички 46 печеливши и съответните им награди е публикуван от Община Плевен.