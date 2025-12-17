Община Плевен кани децата на безплатно коледно кино

Тази събота, 20 декември, Община Плевен кани малчуганите на безплатна коледна кинопрожекция на анимационния филм „Нико“.

Прожекциите ще бъдат две – от 11.00 ч. и от 13.30 ч., в зала „Катя Попова“. Входът е с безплатни билети. Те се раздават от днес, 17 декември 2025 г., на място в залата, до изчерпване на наличните места.

За филма:

Добродушният и смел Нико се завръща на големия екран в своето трето приключение. Малкото еленче мечтае да стане част от Летящите сили на дядо Коледа и да заеме мястото си в коледния впряг редом до баща си. По пътя към мечтата си Нико е изправен пред труден избор, неочаквано съперничество и голямо изпитание, което може да застраши самата Коледа.

Филмът е вълнуваща история за смелостта, честността, приятелството и важните житейски избори, поднесена с много хумор и коледен дух.

