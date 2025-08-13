Община Пещера за поредна година остава вярна на прекрасната си традиция- Лятно кино под открито небе

В топлата августовска вечер на 15 август от 21:00 часа, жителите и гостите на града ще могат да се насладят на прожекцията на филма „Клас 90“ на площад „България“.

„Целта ни е да подарим на хората не само хубаво кино, но и емоция, която да събира поколенията и да прави лятото още по-вълнуващо“, сподели Димитър Павлов, ръководител на културния отдел в Общинската администрация.

Заповядайте с усмивки и добро настроение – защото киното е още по-хубаво, когато е споделено!

„Клас 90“ е български трагикомичен филм от 2024 г. на режисьора Бойко Боянов.

Сюжетът събира съученици 33 години след завършването на средното им образование. Срещата обещава весело настроение и носталгия в ретро стила на 80-те години. Но вместо това излизат скрити желания, копнежи, страхове и вражди. В рамките на една нощ всеки ще бъде поставен пред изпитание, маските ще паднат и купонът ще се превърне в буря от неочаквани обрати.

Комедийна драма обещава смях, емоции и поглед към миналото, които ще докоснат зрителите. В нея участват едни от най-обичаните лица на българското кино – Любомир Нейков, Людмила Митева Даскалова, Роберт Янакиев, Георги Златарев, Параскева Джукелова, Биляна Петринска, Надя Конакчиева, Елена Атанасова, Стефка Янорова, Стефан Денолюбов, Юлиан Вергов, както и германската актриса Катрин Йене. Персонажите са шарена палитра от характери, които реагират по различен начин на екстремните емоционални ситуации, в които са поставени.

Филмът е заснет през лятото на 2023 г. близо до София. Той е игрален пълнометражен дебют на режисьора Бойко Боянов, който е съсценарист със Станислав Тодоров-Роги.

