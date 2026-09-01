Община Пещера търси главен специалист по незаконно строителство

Кандидатите трябва да имат образование в областта на строителството и архитектурата и минимум две години професионален опит

Община Пещера обяви свободно работно място за главен специалист „Незаконно строителство, определяне на строителна линия, регистър и архив“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“.

За заемане на длъжността се изисква минимум средно специално образование в областта на строителството и архитектурата с професионална квалификация „строителен техник“. Кандидатите трябва да имат и най-малко две години професионален опит.

Сред специфичните изисквания е компютърна грамотност и умения за работа с офис приложения, включително Microsoft Word, Excel, Outlook и интернет.

Работа на пълен работен ден

За избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда. Работното време е осем часа дневно при петдневна работна седмица.

Размерът на основното възнаграждение ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно нормативните изисквания за формиране на заплатата.

Кандидатстването е директно, по документи и CV.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0350/6-22-03, вътр. 125 от Галина Стоянова – секретар на Община Пещера.