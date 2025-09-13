Община Пещера стартира дългоочакваната модернизация на уличното осветление в двете села – Радилово и Капитан Димитриево

Проектът предвижда подмяна на старите осветителни тела с нови, енергийно ефективни и с по-добра светлинна мощност.

„Новите осветителни тела ще допринесат за по-голяма сигурност на жителите, ще направят вечерите по-светли и спокойни, а светлината ще осигурява безопасно движение по пътните платна“, заяви кметът на Община Пещера Йордан Младенов.

С реализирането на тази инициатива се цели не само подобряване на градската среда, но и намаляване на енергийните разходи, както и осигуряване на по-устойчиво и ефективно управление на ресурсите. Подмяната на осветлението ще обхване основни улици, възлови точки и зони с интензивен пешеходен и автомобилен трафик.

Кметът призова жителите на Радилово и Капитан Димитриево да проявят търпение по време на ремонтните дейности и подчерта, че временните неудобства ще бъдат компенсирани от дългосрочните ползи от проекта.

Очаква се обновяването на уличното осветление да приключи в кратки срокове, като инициативата е част от по-широката програма на Общината за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот в населените места.

