Уважаеми приятели Община Пещера спечели с максимален брой точки поредния успешен проект по Национален фонд „Култура“ – BG-RRP-11.022 „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“!

Проектът съхранява местните традиции, популяризира културното наследство и подкрепя творческите инициативи в региона.

През следващите месеци Пещера ще се превърне в сцена на изкуство, вкус, музика и традиции, които ще обединят жителите и гостите на общината в едно голямо културно семейство.

Културен календар:

22.09.2025 – Национален фестивал на кешкека и народните умения, с. Радилово

6–7.11.2025 – Балканска среща на културите

15.11.2025 – “Перистера в музика“

29.11.2025 – “Живи традиции – вкус и ритъм от Капитан Димитриево“

5–19.12.2025 – Коледни празници в Пещера

26–28.01.2026 – Театрален фестивал „Дионисиеви дни в Пещера“

8.02.2026 – “Среди зима на мегдана“, с. Радилово

21.02.2026 – Маскарадни игри „Танцът на традицията“

Проектът на Община Пещера е покана към всички жители и гости да станат част от културния живот на града.

Традицията е живата връзка между миналото и бъдещето ни – да я съхраним и споделим заедно!

