Община Пещера организира кампания за предаване на излязло от употреба оборудване

От 23 септември до 23 октомври 2025 г. Общинска администрация Пещера организира кампания за записване за предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).

Кампанията се провежда съвместно с „Елтехресурс“ АД – организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване.

Всички жители на общината, които разполагат с ненужни и неработещи електроуреди като микровълнови печки, телевизори, перални машини, компютри, ютии, тостери, принтери и други, могат да се включат в кампанията. За да предадат своето ИУЕЕО, е необходимо да се свържат на безплатния телефонен номер 0800 14 100 (без код за населено място). След записване, служители на кампанията ще се свържат с тях за уточняване на детайлите около вземането на уредите от домакинствата.

Важно е да се отбележи, че излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване трябва да бъде в пълен комплект. Разкомплектовани уреди или уреди, които са предоставени само с външната си част, няма да бъдат приемани. Кампанията се организира с цел максимално ефективно събиране и оползотворяване на електронни отпадъци, които са сред основните замърсители на околната среда.

Община Пещера призовава всички притежатели на излязло от употреба електронно оборудване да се възползват от условията на кампанията, като по този начин допринесат за опазване на околната среда. Предаването на ИУЕЕО помага за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и за осигуряване на чиста и здрава околна среда- както за нас, така и за бъдещите поколения.

Не пропускайте възможността да се включите в тази важна кампания и да изчистите дома си от ненужни електрически уреди, като същевременно се включите в усилията за намаляване на отпадъците и опазване на природата.

За повече информация и записване, не се колебайте да се свържете с Общината или да се обадите на посочения безплатен телефон : 0800 14 100.

