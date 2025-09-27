събота, септември 27, 2025
Последни:
Региона

Община Пещера: Да гледаме Световното по волейбол заедно!

Редактор

Община Пещера кани всички жители и гости на града на незабравимо спортно изживяване

На 28 септември (неделя), от 13:30 часа българско време, на площад „България“ ще бъде излъчена на живо финалната среща от Световното първенство по волейбол за Световната купа за мъже, която се провежда във Филипините.

Големият екран вече се подготвя, а Община Пещера работи активно, за да създаде подходяща атмосфера и комфорт за всички, които искат да споделят най- голямата волейболна емоция на сезона. Очакват се вълнуващи мигове, много настроение и обединение в подкрепа на любимия спорт.

Независимо дали сте заклет фен на волейбола или просто търсите начин да прекарате неделния следобед с приятели и близки, това събитие не е за изпускане.

Елате и бъдете част от магията на световния волейбол. На живо, под открито небе, в центъра на Пещера!

Интересно от мрежата

Вижте още

ОбС разреши на директорите на общинските детски градини да разширяват с до 3 деца групите и гарантира прием за всички деца в Благоевград

Редактор

22 СЕПТЕМВРИ – ПРАЗНИКЪТ НА ДОБРИНИЩЕ И ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Редактор

С водосвет и демонстрации пожарникарите отбелязаха професионалния си празник

Редактор

Pin It on Pinterest