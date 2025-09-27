Община Пещера: Да гледаме Световното по волейбол заедно!

Община Пещера кани всички жители и гости на града на незабравимо спортно изживяване

На 28 септември (неделя), от 13:30 часа българско време, на площад „България“ ще бъде излъчена на живо финалната среща от Световното първенство по волейбол за Световната купа за мъже, която се провежда във Филипините.

Големият екран вече се подготвя, а Община Пещера работи активно, за да създаде подходяща атмосфера и комфорт за всички, които искат да споделят най- голямата волейболна емоция на сезона. Очакват се вълнуващи мигове, много настроение и обединение в подкрепа на любимия спорт.

Независимо дали сте заклет фен на волейбола или просто търсите начин да прекарате неделния следобед с приятели и близки, това събитие не е за изпускане.

Елате и бъдете част от магията на световния волейбол. На живо, под открито небе, в центъра на Пещера!

