Община Пазарджик ще излъчва финала по волейбол в парк Стадиона утре от 13:30
В неделя, от 13:30 ч., Община Пазарджик ще излъчи на живо финала на Световното първенство по волейбол на голям екран в парк „Стадиона“, в рамките на „Фестивалия“.
Поканени са всички жители и гости на града да подкрепим националния отбор заедно!
България записа исторически успех – първи световен финал от 55 години, след като тимът си извоюва място в мача за титлата на шампионата във Филипините. Това е едва втори финал за страната ни на световно първенство след 1970 г. в София.
Кога: неделя, 13:30 ч.
Къде: парк „Стадиона“, в рамките на Фестивалия (голям екран, просторна зона за зрители)
Вход: свободен
Да подкрепим лъвовете на България заедно!