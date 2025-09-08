Община Пазарджик стартира нова процедура за избор на оператор на сепариращата и компостираща инсталация
Пазарно проучване отчита 6% по-ниска прогнозна цена на тон отпадък спрямо 2020 г.
Община Пазарджик обявява старта на нова процедура за избор на оператор на регионалната сепарираща и компостираща инсталация, която е обща собственост на седем общини: Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, Брацигово, Лесичово и Батак. Съоръжението приема отпадъците от населените места на всички участващи общини.
В партньорство с кметовете на останалите шест общини бе възложено пазарно проучване за определяне на прогнозна цена на тон отпадък без ДДС, която да послужи като база при подготовката на документацията и провеждането на обществената поръчка.
Резултат: въпреки че за последните пет години официалната инфлация е над 40%, а минималната работна заплата се е повишила значително, прогнозната цена за предварително третиране на тон отпадък — при запазване на пълния обем отговорности на оператора по Закона за управление на отпадъците — е с 6% по-ниска от заложената в договора, подписан през 2020 г.
„Фактите показват, че можем да осигурим по-добри условия за гражданите при по-ниска цена. Това означава повече публичен ресурс за модернизация и за чистотата на града и региона. Общите пари трябва да се харчат прозрачно, предвидимо и в интерес на хората.“, споделя кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.
Контекст и въздействие
- По договора от 2020 г. за последните пет години Община Пазарджик е разходвала близо 30 млн. лв.
- Договорената тогава цена 102 лв./тон е референтна и за останалите шест общини. Новата, по-ниска прогнозна цена ще се прилага колективно за всички, тъй като предстоящият договор обвързва седемте общини.
- Мярката засяга управлението на приходите от такса смет на над 150 хиляди жители от региона и освобождава ресурс за подобряване на услугите по обществена чистота.
Правни и арбитражни действия
- През юли 2024 г. Община Пазарджик сезира прокуратурата с искане за проверка дали договорът от 2020 г. и анексът от 2021 г. са били неизгодни за общината. Към момента резултат от проверката няма.
- През юли 2025 г. Арбитражният съд отхвърли искове за неустойки срещу Община Пазарджик на стойност над 5,7 млн. лв.
Предстои финализиране и публикуване на тръжната документация с ясно разписани изисквания към оператора и механизми за контрол. Ще последва провеждане на прозрачна процедура с равен достъп на участниците и публичност на ключови етапи и редовно информиране на гражданите за развитието на процеса и планираните подобрения на услугите.
Община Пазарджик и партньорските общини остават ангажирани с пълна прозрачност при управлението на средствата от такса смет и с постигането на по-високо качество и ефективност на услугите по управление на отпадъците.