Община Пазарджик стартира нова процедура за избор на оператор на сепариращата и компостираща инсталация

Пазарно проучване отчита 6% по-ниска прогнозна цена на тон отпадък спрямо 2020 г.



Община Пазарджик обявява старта на нова процедура за избор на оператор на регионалната сепарираща и компостираща инсталация, която е обща собственост на седем общини: Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, Брацигово, Лесичово и Батак. Съоръжението приема отпадъците от населените места на всички участващи общини.



В партньорство с кметовете на останалите шест общини бе възложено пазарно проучване за определяне на прогнозна цена на тон отпадък без ДДС, която да послужи като база при подготовката на документацията и провеждането на обществената поръчка.



Резултат: въпреки че за последните пет години официалната инфлация е над 40%, а минималната работна заплата се е повишила значително, прогнозната цена за предварително третиране на тон отпадък — при запазване на пълния обем отговорности на оператора по Закона за управление на отпадъците — е с 6% по-ниска от заложената в договора, подписан през 2020 г.



„Фактите показват, че можем да осигурим по-добри условия за гражданите при по-ниска цена. Това означава повече публичен ресурс за модернизация и за чистотата на града и региона. Общите пари трябва да се харчат прозрачно, предвидимо и в интерес на хората.“, споделя кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.



Контекст и въздействие

По договора от 2020 г. за последните пет години Община Пазарджик е разходвала близо 30 млн. лв.

Договорената тогава цена 102 лв./тон е референтна и за останалите шест общини. Новата, по-ниска прогнозна цена ще се прилага колективно за всички, тъй като предстоящият договор обвързва седемте общини.

Мярката засяга управлението на приходите от такса смет на над 150 хиляди жители от региона и освобождава ресурс за подобряване на услугите по обществена чистота.



Правни и арбитражни действия

През юли 2024 г. Община Пазарджик сезира прокуратурата с искане за проверка дали договорът от 2020 г. и анексът от 2021 г. са били неизгодни за общината. Към момента резултат от проверката няма .

Община Пазарджик сезира прокуратурата с искане за проверка дали договорът от 2020 г. и анексът от 2021 г. са били за общината. Към момента резултат от проверката . През юли 2025 г. Арбитражният съд отхвърли искове за неустойки срещу Община Пазарджик на стойност над 5,7 млн. лв.



Предстои финализиране и публикуване на тръжната документация с ясно разписани изисквания към оператора и механизми за контрол. Ще последва провеждане на прозрачна процедура с равен достъп на участниците и публичност на ключови етапи и редовно информиране на гражданите за развитието на процеса и планираните подобрения на услугите.



Община Пазарджик и партньорските общини остават ангажирани с пълна прозрачност при управлението на средствата от такса смет и с постигането на по-високо качество и ефективност на услугите по управление на отпадъците.

