Община Пазарджик се включи в „Да изчистим България заедно“

В рамките на Световния ден на почистването (World CleanUp Day) и Европейската седмица на мобилността (16–22 септември) граждани заедно със служители на администрацията на Община Пазарджик и кмета Петър Куленски се включиха в националната инициатива „Да изчистим България заедно“, организирана от bTV Media Group.



Фокусът на акцията бе насочен към подобряване на средата за игра и отдих в няколко ключови точки на града като зелените пространства около детската площадка на „Ескулап“;, детските площадки на ул. „Димитър Греков“;, зелените зони около детските площадки в кв. „Запад“ и пространството във вътрешната градина на общината.



„Когато се грижим за местата, където децата ни растат, ние възпитаваме отношение към общото и даваме пример. Благодарен съм на всички колеги и доброволци, които посвещават време и енергия за по-чист Пазарджик,“ подчерта кметът Петър Куленски.



И тази година инициативата се реализира със съдействието на Министерството на околната среда и водите. Чрез Община Пазарджик бяха осигурени чували и ръкавици, които се раздаваха на участниците из града.



За времето на кампанията общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения за количествата депонирани отпадъци, като събраните количества ще се предават на регионалните депа.



Община Пазарджик изказва благодарност към всички граждани, институции, организации и екипи, които се включиха в почистването и събраха десетки чували с отпадъци. Съвместните усилия показват, че заедно можем да постигнем по-чиста и зелена градска среда и да дадем личен пример за отговорност към природата и устойчивия начин на живот.

