Община Пазарджик предприема незабавни действия по сигналите за отровени животни

Във връзка със сигнали за случаи на отровени животни на територията на град Пазарджик, по разпореждане на кмета Петър Куленски са предприети незабавни проверки и мерки за установяване на причинителите и предотвратяване на подобни инциденти.

Община Пазарджик работи в тясна координация с органите на МВР, като се събират всички факти и доказателства, свързани със сигналите. Резултатите от проверките ще бъдат незабавно предоставени на прокуратурата.

В рамките на разследването ще бъде извършена аутопсия на починалото животно, за да се установи точната причина за смъртта, както и огледи на място и преглед на записи от системите за видеонаблюдение в района.

Кметът Петър Куленски призовава гражданите, които разполагат с информация или видеозаписи, да ги изпратят на имейл signali@pazardjik.bg,

да подадат сигнал на телефон 4400, 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

„Жестокостта към животни е абсолютно недопустима. Който е виновен, ще си получи последствията“, заяви кметът Петър Куленски.

Община Пазарджик ще информира обществеността за резултатите от проверките и предприетите действия.

