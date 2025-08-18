Община Пазарджик поставя 70 нови контейнери за разделно събиране на отпадъци из града

До 2027-ма нови контейнери ще покрият всички точки в града и по селата.

От днес, 18 август 2025 г., Община Пазарджик съвместно с „Екопак България“ стартира мащабна кампания за въвеждане на нови съдове за разделно събиране тип „Иглу“ с по-голяма вместимост 1500 литра.

В първия етап в рамките на следващите дни се поставят 70 контейнера за разделно събиране на 23 точки в централната градска част, като на всяка точка са разположени по три контейнера – за хартия, пластмаса и стъкло.

Контейнерите са разпределени по ключови улици и пространства – сред които ул. „Константин Величков“ (на няколко точки), ул. „Генерал Гурко“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Александър Батенберг“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Александър Стамболийски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Градинарска“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хаджи Рашко Хаджиилиев“, ул. „Хан Крум“, както и в парк „Острова“, където има три точки за удобство на посетителите.

С новите съдове тип „Иглу“ с по-голяма вместимост се цели:

∙ осигуряване на повече пространство за събиране на отпадъци от опаковки;

∙ повишаване на количеството разделно събрани отпадъци;

∙ ограничаване на възможността за изхвърляне на битов отпадък в контейнерите за разделно събиране;

∙ по-екологична и подредена градска среда.

През следващите две години инициативата ще продължи, за да обхване абсолютно цялата територия на общината със стотици нови контейнери:

∙ През 2026 г. ще бъдат разположени съдове тип „Иглу“ за разделно събиране на отпадъци във всички останали квартали и райони на град Пазарджик;

∙ През 2027 г. кампанията ще обхване и всички села от общината, включително новите населени места и квартали, за които се планират допълнителни съдове.

Така до края на 2027 г. всеки жител на община Пазарджик ще има удобен достъп до контейнери за разделно събиране, независимо дали живее в центъра на града, в жилищен квартал или в селата.

„Дълго време работим по осъществяването на тази мярка, за да можем да подсигурим максимално много нови контейнери из града и да осъществим превенция на струпването на отпадъци, на които ставаме свидетели всеки ден. Това е изключително важна стъпка към по-чист, приветлив и поддържан град. Всеки от нас има значение и с малки усилия за разделно събиране можем да постигнем големи резултати за нашата общност и за околната среда,“ посочват от Община Пазарджик.

Вече тече и процедурата, с която ще бъдат изцяло подменени и с увеличена бройка и новите контейнери за битови отпадъци из целия град и всички села.

