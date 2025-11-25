Община Пазарджик постави и нова поливна система на парка между „Пловдивска“ и „Стефан Караджа“

Община Пазарджик завърши следващият етап от цялостната реновация на парка, разположен между улиците „Пловдивска“ и „Стефан Караджа“.

Преди година започна обновяването на пространството, като първата основна дейност беше изграждането на ново парково осветление. Монтирани бяха 15 нови осветителни стълба и прокарани стотици метри ново окабеляване – подобрение, което върна сигурността и осветеността на място, оставащо в тъмнина повече от две десетилетия.

Новата поливна система в парка е напълно завършена и функционира. Новите пръскачки работят по пълния си капацитет, като системата е изградена съобразно съвременните стандарти за равномерно, автоматизирано и устойчиво напояване на зелените площи.

Проектът е финансиран по Програмата за капиталови инвестиции на Бюджет 2025 и е част от последователните усилия на Община Пазарджик за възстановяване, модернизиране и развитие на парковете и зелените площи в града.

До края на годината в парка ще бъде завършена и нова многофункционална голяма детска площадка, която ще обогати зоната за отдих и ще я направи още по-привлекателна за децата и семействата от квартала.

В ранна пролет е предвидено и изцяло ново залесяване, което ще добави допълнителна зеленина и ще допринесе за завършения облик на обновеното пространство, както и в други такива из целия град.

Община Пазарджик продължава да работи последователно за осигуряване на светли, безопасни и устойчиви зелени пространства, които да служат за отдих, спорт и ежедневни разходки на гражданите.

