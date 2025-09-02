Община Пазарджик почиства и замърсените площадки около контейнерите със засилен контрол към фирми и граждани

Екипите на общинското предприятие „Чистота“ вече са на терен и извършват почистване на замърсените площадки около контейнерите за отпадъци.

Новите камиони, закупени от общината, позволяват бърза реакция и по-голям обем на почистване, което значително повишава ефективността.

Работата се извършва съвместно с екоинспекторите на Община Пазарджик, които следват маршрутите на фирма „Брокс“ и реагират на момента при установени непочистени точки.



Продължава и ежедневният контрол от страна на общинските еколози, насочен основно към дейността на „Брокс“, но също и към нарушения, извършвани от фирми и граждани. Освен предупредителни протоколи, вече се налагат и парични санкции.



„Благодарим на всички граждани, които подават сигнали. Вашата активност ни помага да откриваме навреме проблемните точки и да ги почистваме, преди да се превърнат в сериозен проблем. Разчитаме на сътрудничеството на всеки, който иска да живее в чиста и подредена среда. Вярваме, че обществото ни става все по-бдително и нетолерантно към проявите на безхаберие, което е ясен знак, че ще успеем заедно да изчистим и подредим нашия град“, заявяват от Община Пазарджик.

