Община Пазарджик  обявява набиране на предложения за наемане на недвижим имот за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно : Набиране на предложения във връзка с наемане на недвижим имот за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“

Община Пазарджик уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед необходимостта от осигуряване на подходяща материално-техническа база, обезпечаваща нормалното и ефективно функциониране на Общинско предприятие „Чистота“, което ще извършва дейностите: сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на чистотата на териториите за обществено ползване, последната проявява интерес за наемане на недвижим имот, отговарящ на следните минимални изисквания:

Площадка (плац) – с настилка от асфалт или бетон, с минимална площ от 10 (десет) декара, осигуряваща възможност за маневриране и паркиране на тежкотоварна техника; Административна сграда – с разгъната застроена площ не по-малка от 150 (сто и петдесет) кв. м., предназначена за настаняване на административния персонал; Работно хале – с минимална площ от 250 (двеста и петдесет) кв. м., подходящо за извършване на ремонтни и технически дейности по поддръжка на техника; Складово помещение – с минимална площ от 200 (двеста) кв. м., обезпечаващо възможността за съхранение на материали, резервни части, инструменти и консумативи; Гаражно пространство, включващо минимум 2 (две) гаражни клетки, подходящи за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 (дванадесет) тона; Възможност за изграждане на сондажен водоизточник; Възможност за изграждане на автомивка за техниката; Възможност за изграждане на площадка за временно съхранение и претоварване на отпадъци; Възможност за съхранение на инертни материали.

Всички лица, които притежават недвижим имот, съответстващ на горните критерии и проявяват интерес към отдаването му под наем на Община Пазарджик, могат да подадат следната информация и документи:

· Подробно описание на предлагания имот, включително информация относно местоположение, достъпност, съществуваща инфраструктура и състояние на обектите;

· Документи за собственост;

· Скица или ситуационен план на имота;

· Предложение за месечен наем, включващо условията и начина на плащане;

· Данни за контакт – име, телефон, електронна поща.

Община Пазарджик си запазва правото да се свърже по своя преценка с подалите информация лица за уточняване на подробности и евентуално договаряне.

Документите се подават на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 или по електронен път на имейл: secretary@pazardjik.bg.Краен срок за подаване на документи: 21.11.2025 г.

