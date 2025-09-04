четвъртък, септември 4, 2025
Последни:
Региона

Община Монтана продължава интеграцията на ромски деца в училище

Редактор

За трета поредна година Община Монтана ще работи по проект за образователна десегрегация и интеграция на учениците от кв. „Кошарник“ съобщи кметът Златко Живков.

Това е основната цел на проекта ни „Подпомагане на Община Монтана за осигуряване на подкрепяща образователна среда“,  одобрен за финансиран по национална програма на Министерството на образованието и науката. Монтана е една от 14 –те общини в страната, които ще работят по тази програма.

За  218 деца  от ромския квартал е осигурен безплатен транспорт до пет от училищата в града. Това е  базисно условие, да присъстват в час. Също така на повечето от тях – 198 ученици ще бъдат предоставени учебни пособия и материали. Образователен медиатор ще осъществява  връзката училище – семейство и ще следи за прояви на дискриминация.

По проекта ще се организират и различни дейности за по-добрата интеграция на ромските деца в училищната среда като спортни празници,  общи работилници и други творчески инициативи.

„Една от най-важните дейности е работата с родителите, приобщаването им и ясното осъзнаване на отговорностите им в процеса а възпитанието и образованието на техните деца“, уточни Лозка Никова – гл. експерт  „Училища“ в Община Монтана.Партньори на Община Монтана по проекта са 5 училища в града: III 

Интересно от мрежата

Вижте още

Историческата сага „Реките на времето“ с премиера в Бургас на 5 август

Редактор

Самодейци от Маноле ще представят Община Марица на международен фолклорен фестивал в Турция

Редактор

Временна организация на движение се въвежда на бул. „Васил Априлов“ в Пловдив

Редактор

Pin It on Pinterest