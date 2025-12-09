вторник, декември 9, 2025
Последни:
Региона

Община Мездра: Заповядайте на ледената пързалка в гр. Мездра!

Редактор

Уважаеми любителите на карането на кънки върху лед, 

Заповядайте на ледената пързалка в гр. Мездра, която отвори врати в началото на месец декември! Съоръжението се намира на централния градски площад „България“. 

Зимният атракцион предлага чудесни възможности за начално обучение на деца и начинаещи чрез осигурените за тази цел 120 чифта кънки и 10 обучителни тренажора (пингвини, панди, мечета), които ще им помогнат да се пързалят на леда лесно и безопасно. 

Ледената пързалка работи всеки ден от 12:00 до 20:00 часа до 20 февруари 2026 г., с изключение на 24 и 31 декември 2025 г., както и на 1 и 2 януари 2026 г. На 25 декември (четвъртък) атракционът ще работи от 10:00 до 16:00 часа. 

Децата до 6 години, включително, ползват съоръжението безплатно! 

Цената за 30-минутна сесия за ученици е 5.87 лв. (BGN)/ 3 евро (EUR), а за възрастни – 9.78 лв. (BGN)/ 5 евро (EUR).

Интересно от мрежата

Вижте още

В Смолян организират пазар на фермерски продукти

Редактор

14 културни събития ще се проведат в Шумен тази седмица

Редактор

Емоционално представяне на „Книга за Христо Фотев. Сърцето ми прилича на пристанище“ в Бургас

Редактор

Pin It on Pinterest