Община Мездра: Заповядайте на ледената пързалка в гр. Мездра!

Уважаеми любителите на карането на кънки върху лед,

Заповядайте на ледената пързалка в гр. Мездра, която отвори врати в началото на месец декември! Съоръжението се намира на централния градски площад „България“.

Зимният атракцион предлага чудесни възможности за начално обучение на деца и начинаещи чрез осигурените за тази цел 120 чифта кънки и 10 обучителни тренажора (пингвини, панди, мечета), които ще им помогнат да се пързалят на леда лесно и безопасно.

Ледената пързалка работи всеки ден от 12:00 до 20:00 часа до 20 февруари 2026 г., с изключение на 24 и 31 декември 2025 г., както и на 1 и 2 януари 2026 г. На 25 декември (четвъртък) атракционът ще работи от 10:00 до 16:00 часа.

Децата до 6 години, включително, ползват съоръжението безплатно!

Цената за 30-минутна сесия за ученици е 5.87 лв. (BGN)/ 3 евро (EUR), а за възрастни – 9.78 лв. (BGN)/ 5 евро (EUR).

