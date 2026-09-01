Община Мездра приключи успешно изпълнението на проект за енергийна ефективност и подобряване мобилността на 6 социални услуги

Община Мездра приключи изпълнението на проект „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в община Мездра“.

Проектът е реализиран с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и със собствено съфинансиране от страна на бенефициента.

По проекта са инсталирани 6 фотоволтаични системи (ФЕЦ) с общ капацитет 135 kW, предназначени за собствено потребление на електроенергия в 6 съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност, включени в структурата на Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) – гр. Мездра:

• Защитено жилище за лица с умствена изостаналост №1;

• Защитено жилище за лица с умствена изостаналост №2;

• Преходно жилище;

• Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увеждания (ЦНСТ) №1;

• Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТ) №2;

• Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ) №3.

Основната цел на инвестицията е да се повиши енергийната ефективност и да се намали енергийната зависимост в сградния фонд на 6-те социални услуги, предоставяни от Община Мездра като делегирана от държавата дейност на общо 56 потребители.

В рамките на проекта е закупено електрическо превозно средство (8+1 места) и свързана зарядна станция за целите на предоставяните в КСУДЛУ социални услуги. Превозното средство ще бъде използвано за транспортиране на потребителите до здравни и учебни заведения, както и до институции и организации, които имат отношение към дейностите по предоставяне на услугите: Община Мездра, Дирекция „Социално подпомагане“, съдилища, банки, аптеки и др.

Електрическото превозно средство ще подобри и мобилността при доставянето на хранителни продукти за нуждите на социалните услуги, тъй като услугите се предоставят на различни адреси и се зареждат с храна от основния склад един път седмично. Не на последно място, превозното средство е крайно необходимо за дейностите по администриране на услугите, документооборота и осъществяване на мониторинг върху качеството и ефективността на предоставяните услуги.

Проектът е на обща стойност 296 008.86 евро, от които 284 760.44 евро БФП от Европейския съюз и 11 248.42 евро собствено съфинансиране от страна на Община Мездра.

Срокът за изпълнение на проекта е 8 месеца и половина – от 15 декември 2025 г. до 31 август 2026 г.