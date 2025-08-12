Община Мездра напомня на търговците, че вече са длъжни да обозначават цените на всички стоки и услуги едновременно в левове и в евро

Във връзка с влезлите в сила от 08.08.2025 г. изисквания за задължително двойно обозначаване на крайните продажни цени на стоки и услуги, предлагани на територията на Република България, Община Мездра напомня на търговците, които извършват дейност на територията на общината, че от тази дата са длъжни да обозначават цените на всички стоки и услуги едновременно в левове и в евро.

🧾 💸 Двойното обозначаване на цените и превалутирането от левове в евро се извършва съгласно правилата, регламентирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и в неговите изменения и допълнения.

🛒 Цените на стоките и услугите следва да се изписват едновременно в левове и евро, заедно с обозначенията на двете валути (лв./BGN зa лева и €/EUR за евро), ясно, четливо и недвусмислено, в непосредствена близост една от друга, с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, така че да не подвеждат потребителите.

🔢 💶 Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на 1,95583 (официалния валутен курс на еврото спрямо лева). Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва според математическото правило за закръгляне, с оглед на третия знак след десетичната запетая, а именно:

▶️ когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;

▶️ когато третият знак след десетичната запетая е по-голям или равен на пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

💶 € Целта на двойното обозначаване е да се осигури прозрачност, да се предотвратят злоупотреби и спекулативно повишаване на цените, както и да се повиши максимално информираността на крайните потребители, така че те постепенно да се адаптират към обозначаването на цените в евро и към правилата за превалутиране, за да бъдат подготвени за момента, когато разплащането ще се извършва само в евро.

📲 С цел гражданите и организациите да бъдат максимално запознати с процеса на въвеждане на еврото, на сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП) е публикувана информация, която ще улесни както потребителите, така и търговците в преходния период и ще гарантира яснота, прозрачност, коректност и правна сигурност при преминаването към новата валута.

📲 На сайта на КЗП търговците могат да се запознаят с примерни образци на етикети при двойно обозначение на цените, как трябва да са разположени цените в ценоразписите в заведенията и местата за настаняване, от къде ще получат банкнотите и монетите си в евро, как да се преизчислят цените от лева в евро, съобразно изискванията на ЗВЕРБ.

📲 В помощ гражданите могат да ползват специалния онлайн калкулатор в мобилното приложение на КЗП, чрез който лесно може да се провери дали превалутирането в евро е извършено вярно.

❗️ След 08.10.2025 г. ще се пристъпи към налагане на санкции, чиито размери ще се определят съгласно ЗВЕРБ в съответствие с принципите, заложени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

