Община Мездра напомня, че наближава крайният срок – 31 октомври, за плащане на местните данъци и на таксa битови отпадъци

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на 31октомври 2025 г. изтича крайният срок за плащане на:

• Данък върху недвижимите имоти,

• Такса битови отпадъци,

• Данък върху превозните средства,

• Патентен данък.

След изтичане на този срок върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията си за местни данъци и такси можете да платите по един от следните начини:

• на касата на Община Мездра в Център за административно обслужване (Гише №!) – в брой или чрез ПОС терминално устройство,

• безкасово по банков път в Банка „ДСК“ – Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, код на вид плащане:

44 21 00 – данък недвижими имоти,

44 24 00 – такса битови отпадъци,

44 23 00 – данък моторни превозни средства,

44 14 00 – патентен данък,

• на касите в „Български пощи“,

• в офисите на EasyPay и FastPay,

• в Банка „ДСК“, „ОББ“ и „УниКредит Булбанк“,

• в Кметствата на населените места в общината,

• чрез портала egov.bg.

