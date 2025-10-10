Община Мездра напомня, че наближава крайният срок – 31 октомври, за плащане на местните данъци и на таксa битови отпадъци
Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на 31октомври 2025 г. изтича крайният срок за плащане на:
• Данък върху недвижимите имоти,
• Такса битови отпадъци,
• Данък върху превозните средства,
• Патентен данък.
След изтичане на този срок върху невнесеното задължение се начислява лихва.
Задълженията си за местни данъци и такси можете да платите по един от следните начини:
• на касата на Община Мездра в Център за административно обслужване (Гише №!) – в брой или чрез ПОС терминално устройство,
• безкасово по банков път в Банка „ДСК“ – Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, код на вид плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,
44 23 00 – данък моторни превозни средства,
44 14 00 – патентен данък,
• на касите в „Български пощи“,
• в офисите на EasyPay и FastPay,
• в Банка „ДСК“, „ОББ“ и „УниКредит Булбанк“,
• в Кметствата на населените места в общината,
• чрез портала egov.bg.