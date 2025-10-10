петък, октомври 10, 2025
Община Мездра напомня, че наближава крайният срок – 31 октомври, за плащане на местните данъци и на таксa битови отпадъци

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на 31октомври 2025 г. изтича крайният срок за плащане на:

Данък върху недвижимите имоти,

Такса битови отпадъци,

Данък върху превозните средства,

Патентен данък.

След изтичане на този срок върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията си за местни данъци и такси можете да платите по един от следните начини:

на касата на Община Мездра в Център за административно обслужване (Гише №!) – в брой или чрез ПОС терминално устройство,

безкасово по банков път в Банка „ДСК“ – Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, код на вид плащане:

44 21 00 – данък недвижими имоти,

44 24 00 – такса битови отпадъци,

44 23 00 – данък моторни превозни средства,

44 14 00 – патентен данък,

на касите в „Български пощи“,

в офисите на EasyPay и FastPay,

в Банка „ДСК“, „ОББ“ и „УниКредит Булбанк“,

в Кметствата на населените места в общината,

чрез портала egov.bg.

