Община Мездра и НЧ „Просвета 1925“ Ви канят на празничен концерт по случай 75 години от обявяването на Мездра за град и 100 години от основаването на градското читалище!

Уважаеми жители и гости на гр. Мездра,

Община Мездра и НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра най-учтиво Ви канят на празничен концерт по случай 75 години от обявяването на Мездра за град и 100 години от основаването на градското читалище!

Тържественото отбелязване на двата юбилея ще се състои на 19 септември 2025 г. (петък) от 19:00 часа на площад „България“ в гр. Мездра!

В празничния концерт ще вземат участие:

• Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – гр. Плевен,

• популярната певица Невена Цонева

• и Музикална формация „Баш бенд“!

По време на празничния концерт ще се състои официална церемония за връчване на Отличието„Златна монета „Култура“. Престижната наградасе връчва от Съвет на европейската научна и културна общност и от Клуб на българския културен и научен елит за значим принос къмразвитието на българската култура, наука и образование, за международно сътрудничество и дългогодишен културен обмен, както и за древнои уникално културно-историческо наследство и активна съвременна културна дейност.

Сред носителите на отличието през годините са посолства и чуждестранни културни институти в България, образователни и културни институции, именити български културни дейци и общественици като Райна Кабаиванска, Валя Балканска, Силви Вартан, проф. Николай Овчаров, проф. Андрей Пантев, проф. Пламен Карталов и др.

Очакваме Ви, за да споделим заедно честването на 75-годишнината от обявяването на Мездра за град и на вековния юбилей на Народно читалище „Просвета1925“!

Нека заедно да отпразнуваме нашето минало, настояще и бъдеще!

