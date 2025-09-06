Община Марица въвежда български екоавтомобили за сметопочистване

събота, септември 6, 2025
Община Марица инвестира в български електрически автомобили за по-чиста околна среда. Екокамионите Sevic V500e ще се използват за сметопочистване в 19-те населени места. Те са 100% електрически и произведени в България.

„Община Марица е първата в страната, която въвежда в експлоатация българските електрокамиони Sevic V500e – изключително маневрени, икономически ефективни и опазващи околната среда, с нулеви вредни емисии. Стартираме проекта с пет ековозила, които не отделят локални въглеродни емисии и опазват природата. С тях ще направим и по-ефективна дейността ни в сферата на сметопочистването“, заяви кметът Димитър Иванов. 

Те разполагат с литиево-йонна батерия 16,5 kWh, а пробегът е150 км. Екокамионът е проектиран да извозва товари до 500 кг и е подходящ за работа в населени места, тъй като отговаря на всички световни изисквания за ниски нива на шум и емисии.

„Автономното охлаждане на батерията осигурява оптималната й работа както при много високи температури от 40 градуса,така и при минус 20 градуса. Капацитетът на батериите е изчислен на база консуматорите за охлаждане и отопление през лятото и зимата. Те са тествани във всички норми, отговарят на европейското законодателство, както и на световните стандарти. Този модел екокамион е разпространен в цяла Италия – от Неапол и Милано до Сицилия и островите на Апенините. Нашите електроавтомобили са добре познати и в САЩ, Франция, Полша, Чехия, Унгария и други държави“, коментира техническият директор инж. Румен Фердинандов. Той подчерта, че електроавтомобилите са произведени изцяло в България – от софтуера и управлението до връзките, което дава гаранция за качествено и навременно съдействие с партньорите. Електрокамионът разполага с пулт за управление за вдигане на коша. При работа с  хидравликата се чува сигнализация, която е съобразена със всички световни стандарти. Екокамионът разполага със Swap система за бърза смяна на надстройката, която е патентована от компанията.  

На демонстрация в завода на българската компания присъстваха кметовете на населените места от Община Марица.

„Предимство на електрическия ни автомобил е, че може да развие скорост до 80 км/ч, което му дава възможност да се движи по магистрала, за разлика от други с подобен клас, които се движат с по-ниски скорости и само в населените места. Той предлага и комфорт за водача, защото кабината е климатизирана. Освен това с него от една страна обслужваме екологичния сектор, а от друга осигуряваме екологично транспортно средство. Поздравления за Община Марица, която работи с мисъл за хората и за околната среда“, коментира прокуристът на българската компания Христина Трифонова.  

Екокамионът разполага с интегриран сензорен дисплей с GPS навигация, радио, Bluetooth (hands-free), камера за задно виждане, което повишава безопасността и удобството. 

“Избрахме електроавтомобили българско производство, защото вярваме в потенциала на родната индустрия. С това решение не само инвестираме в екологично бъдеще, но и подкрепяме икономическото развитие на страната. Тази инвестиция е поредната ни стъпка в мисията ни за съхранение на околната среда и здравето на нашите жители. Тя е крачка към осъществяване на целта ни Марица да бъде първата в България въглеродно-неутрална община. През миналата година стартирахме екологична кампания в учебните заведения, започнахме и разделно събиране в населените места, а сега продължаваме със сметосъбиране и извозване със зелена енергия”, поясни Димитър Иванов. 

Иновативният електрокамион ще бъде демонстриран на изложението на общините през октомври.  

