Община Марица стартира първия в България пилотен проект за четвъртично пречистване на води



Екопроектът е още една крачка към стремежа на Марица да бъде първата въглеродно-неутрална община в страната

Първият в страната иновативен пилотен проект за четвъртично пречистване на отпадъчни води е реализиран в пречиствателната станция в Бенковски. Модерната технология премахва микрозамърсители като хормони, антибиотици, пестициди, фунгициди и микропластмаса – вещества, които стандартните пречиствателни станции не могат да задържат.

При откриване на пречиствателната станция в Бенковски екоминистърът Манол Генов подчерта, че съоръжението е изключителна иновативно не само за страната, но и за ЕС. „Това е едно върхово постижение между институции, наука, бизнес – добър пример за реализация на иновационни проекти. Надявам се този опит да бъде пример за цялата страна. В целия ЕС няма показатели какви трябва да са качествата на тази вода. Затова тук гарантираме, че с пречистването ще може да използваме водния ресурс за поливане. Тези води ще са чисти и няма да замърсяват хранителната верига и селскостопанската продукция, която ще бъде поливана, като земеделските производители ще могат да я ползват“, заяви министър Генов. Той съобщи, че в Плевен заедно с ИАОС се подготвя първата българска акредитирана лаборатория за анализ на подобни замърсители.

Иновативният проект, реализиран в Бенковски, е разработен от Центъра за чисти технологии към Аграрния университет в Пловдив в партньорство с ВиК – Пловдив. Филтърът комбинира гранулиран активен въглен, пясък и промит чакъл и работи без електроенергия, което го прави икономичен и подходящ за малки населени места.

„Проведохме тримесечни тестове, които показаха, че филтърът премахва микрозамърсителите изключително ефективно. Това е технология, която може да бъде внедрена на много места в страната. Избрахме най-подходящите за българските условия, като разчитахме на данните за водата от ВиК – Пловдив, подадени от Николай Михалков. Използвахме гранулиран активен въглен около 2-3 мм, който се получава при пиролиза на биомаса. Трябва да са чисти отпадъците, защото ако не са, ще имаме замърсен активен въглен. Пробвахме няколко различни въглена и решихме да направим мобилна инсталация като прототип“, каза ръководителят на проекта проф. Петър Мандалиев, който има дългогодишен опит в сектора с учени и с бизнеса в Швейцария. Той уточни, че в България няма производител на активен въглен, но се надява да бъдат създадени инсталации по модела на партньорите му в Швейцария, които в момента изграждат шест модерни съоръжения. „Няколко кубика на час е капацитетът на станцията. Колкото повече вода чистим, толкова по-бързо трябва да регенерираме филтъра“, уточни проф. Мандалиев. Той допълни, че за да има добро пречистване на водата, тя трябва да престои около 30 минути във филтъра, като в него има гранулиран активен въглен, няколко слоя фин кварцов пясък, флийс и промит чакъл. Според проф. Мандалиев въпрос на научни изследвания в бъдеще ще бъде какъв да е материалът, от който ще се произвежда активен въглен.

Кметът Димитър Иванов подчерта, че проектът е поредната крачка на администрацията Марица да е първата въглеродно-неутрална община в страната. „Община Марица отново е пионер. Бенковски е сред малките населени места у нас и показа, че може да внедрява модерни екотехнологии, които работят изцяло в полза на хората. Чистата вода е инвестиция в бъдещето на нашите жители и на земеделието в региона“, посочи Иванов.

„Това е още една добра практика за партньорство между институции, наука и бизнес“, подчерта от своя страна съоснователят на Тракия икономическа зона инж. Пламен Панчев, който от години работи за въглеродна неутралност на индустриалния парк.

Пилотната станция е с капацитет 2000 жители и се зауства в напоителен канал, което прави пречистването от особено значение за земеделски производители. Водата след филтрирането е с високо качество и след промени в законодателството през следващата година ще може да се използва за напояване.

На официалната церемония присъстваха още областният управител проф. Христина Янчева, управителят на ВиК – Пловдив Юлиан Ковачев, заместник-кметът на Община Марица Гергана Титюкова и кметът на Бенковски Тодор Босев.

