Община Казанлък ще проведе публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

Община Казанлък и Областен информационен център – Стара Загора, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион (ЮИР), Ви канят на публично обсъждане на № BG16FFPR003-2.003 „Концепция за интегрирани териториални инвестиции в община Казанлък – 2“.

Събитието ще се проведе на 07.10.2025 г. (вторник), от 17:00 ч., в зала „Любомир Кабакчиев“ на Община Казанлък.

Община Казанлък е водещ партньор в концепцията за ИТИ, която предвижда интегрирани мерки, насочени в следните основни направления:

Заложените дейности в Концепцията се изпълняват на територията на общините Казанлък, Стара Загора и Гурково, с очакван положителен ефект върху цялата територия на област Стара Загора. Концепцията е насочена към устойчиво социално-икономическо развитие на целевата територия.

В сферата на здравеопазването, се предвижда модернизация на болничната аппаратура, чрез проекти за обновяване на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – Казанлък, създаване на мобилни медицински кабинети и подобряване на здравната инфраструктура в Стара Загора.

В областта на образованието, се акцентира върху изграждането на нова учебна база на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Казанлък, модернизиране на образователната инфраструктура, развитие на приобщаващо образование, както и подкрепа на дуалното обучение в ПГТТМ – Казанлък.

Социалните услуги се надграждат чрез проект за развитие на социално-здравни услуги в община Казанлък, насочен към по-добра подкрепа за уязвими групи. В сферата на икономиката, проектите са насочени към насърчаване на заетостта в общините Казанлък и Гурково, чрез развитие на умения, пригодени към нуждите на местния пазар на труда.

Научно-изследователската дейност се подкрепя чрез проект за модернизиране и разширяване на Института за розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) в гр. Казанлък, с цел привличане и развитие на млади специалисти и утвърждаване на региона като национален център за иновации в сектора.

Общата цел на Концепцията е повишаване качеството на живот, социално включване, създаване на възможности за местна реализация и устойчиво развитие на територията, чрез интегриран и балансиран подход.

Всеки заинтересован може да се запознае с концепцията тук: https://drive.google.com/file/d/14WOp3bTUBMd7Y5mnUdbK8vnk4MgKPZiU/view?usp=sharing

Подкрепа и препоръки по концепцията могат да бъдат направени на онлайн анкета https://docs.google.com/forms/d/1x2ZpjfuZzJsD52rgxqlBKr2tzRucDQ9wlq8mwbnRpOU/viewform?edit_requested=true не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

На 07.10.2025 г., (вторник), 17:00 ч. в зала „Любомир Кабакчиев“ на Община Казанлък, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе и публично обсъждане на:

1. Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.003 „Концепция за интегрирани териториални инвестиции в община Казанлък – 2“.

Презентация: https://drive.google.com/file/d/14WOp3bTUBMd7Y5mnUdbK8vnk4MgKPZiU/view?usp=sharing

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/1x2ZpjfuZzJsD52rgxqlBKr2tzRucDQ9wlq8mwbnRpOU/viewform?edit_requested=true

Всяко заинтересовано лице или страна може да присъства и да вземе участие.

Facebook

Twitter



Shares