Община Казанлък спечели финансиране за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в град Шипка – втори етап

Община Казанлък спечели безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализиране на Втори етап от мащабния проект “Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на гр. Шипка“.

След успешно изпълнение на Първия етап, който вече е в заключителна фаза, ще се пристъпи към обновяване на северозападната част на града, обхващаща 31 водопроводни клона с обща дължина 4 972 метра.

Новите тръби от полиетилен с висока плътност (HDPE) ще заменят амортизираните етернитови и стоманени тръби, което ще намали авариите, ще подобри качеството на питейната вода и ще осигури надеждно водоснабдяване за десетилетия напред.

Проектът предвижда и изграждане на нови сградни отклонения, монтаж на пожарни хидранти за повишаване на противопожарната защита, възстановяване на уличните настилки и внедряване на съоръжения за регулиране на налягането между зоните.

Общата стойност на Втори етап на проект “Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на гр. Шипка“ е 2 623 236,35 лв., като средствата са изцяло осигурени по линия на ПУДООС. Реализацията ще започне след приключване на текущите подготвителни процедури.

Осъществяването на проекта е важна стъпка в политиката на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на условията и качеството на живот на населението на общината.

