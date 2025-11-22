Община Казанлък с успешно реализиран проект за енергийна ефективност на сградата на Военен отдел в Казанлък

Община Казанлък успешно приключи изпълнението на проект “Енергийно обновяване на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък “.

Административната сграда , известна в гр. Казанлък, като сградата на „Военен отдел“ е с висока обществена значимост, със статут на единична архитектурно – строителна културна ценност с категория „местно значение”.

Чрез осъществяването на проекта са подобрени енергийните характеристики на сградата и са приложени устойчиви интегрирани високоефективни мерки за енергийна ефективност и достигане на клас на енергопотребление „А“. Топлоизолирани са всички типове външни стени, като това е осъществено от вътрешната страна на стените с цел запазване автентичния вид на фасадата. Топлоизолация е положена и на цялата покривна конструкция и е извършена пълна подмяна на дограмата. Доставени и монтирани са високо ефективни термопомпени климатични агрегати тип „въздух – въздух“.

В рамките на проекта е изградена фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди и са подменени всички стари енергонеефективни осветителни тела с нови LED такива.

Реализирането на проект „Енергийно обновяване на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък“ ще постигне минимум 30% спестяване на първична енергия, намаляване на разходите за енергопотребление, икономия на публични средства и намаляване емисиите на парникови газове на територията на Община Казанлък.

Проект „Енергийно обновяване на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък“ е на обща стойност 591 265,39 лв. с ДДС, от които 459 264,77 лв. – безвъзмездна финансова помощ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, 89 551,92 лв. – допълващо национално финансиране от бюджета на Република България и 42 448,70 лв. с ДДС – собствен принос на Община Казанлък.

Енергийно ефективното реновиране на сградите в Община Казанлък е приоритетна част от политиката на управление на кмета Галина Стоянова и цели намалено потребление на енергия и оптимизиране на финансовите разходи, което допринася за значителното подобряване на здравето и условията на живот за хората и подпомага и опазването на околната среда.

